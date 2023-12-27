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Среда, 27 декабря 2023, 19:13 мск

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Путин призвал снять с учителей «непрофильную нагрузку»

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета посвященному «Году педагога и наставника» в среду, 27 декабря, предложил снять с учителей непрофильную нагрузку и четко очертить круг обязанностей классных руководителей, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Необходимо снимать с учителей лишнюю нагрузку, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных творческих людей, выпускников профильных вузов. Здесь, безусловно, важны все факторы – это и наставничество, содействие со стороны старших коллег и, конечно, адресные меры поддержки. ...Нужно четко очертить круг обязанностей классных руководителей».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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