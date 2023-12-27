Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности по теме «Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть» в среду, 27 декабря, заявил, что «даже проевропейски настроенные украинцы» говорят, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом было невыгодным для их страны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Сейчас даже проевропейски настроенные украинцы не отрицают, что Соглашение об ассоциации было невыгодно Украине и его реализация принесла больше вреда, чем пользы. …Россия не удивлена таким исходом не только потому, что предупреждала об этих последствиях десять лет назад, но и потому, что мы знаем, что это типичная схема неоколониальной эксплуатации со стороны западных стран, которую они навязывают всем, кто согласен реализовать их геополитическую программу».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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