Армию Израиля привели «в очень высокий уровень готовности» из-за атак «Хезболлы»

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви в среду, 27 декабря, заявил, что на фоне эскалации атак «Хезболлы» из Ливана войска приведены «в очень высокий уровень готовности», – сообщает The Times of Israel.

В комментарии, предоставленном руководством ЦАХАЛ, сообщается, что Халеви сказал: «Наша первая задача – безопасно вернуть жителей. Это займет время. Сегодня мы утвердили различные планы на будущее, и нам нужно быть готовыми к наступлению в случае необходимости. Сейчас ЦАХАЛ и в его составе Северное командование приведены в очень высокий уровень готовности. До сих пор кампания здесь велась правильно и тщательно, и именно так она и должна продолжаться. Мы не вернем жителей без усиления уровня безопасности».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube