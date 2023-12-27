Кадыров предложил участникам скандальной «голой вечеринки» поработать в «столовой, в постирочной, в медпункте»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 27 декабря, предложил участникам «сатанинской голой вечерники» у блогера Ивлеевой «разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе» и поработать «в столовой, в постирочной, в медпункте» .

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «У меня есть очень дельное предложение для тех, кто хочет реабилитировать себя в глазах общественности. Я сейчас об участниках той самой громкой вечеринки, которую иначе как сатанинской и назвать трудно. После инициирования проверок государственными органами, после волны справедливого недовольства аудитории, после отмены контрактов артисты и блогеры – участники позорной вечеринки – вдруг опомнились и записали извинения. …Ситуация действительно сложная. И мне кажется, здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом».

«Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России. Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте. Это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются настоящие патриоты нашей страны, во-вторых, еще больше вдохновит последних, ну и в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период. Простить можно любого, главное, чтобы искренность была не на словах, а на реальном деле», – подчеркнул глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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