В Польше ликвидируют государственные СМИ

Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич в среду, 27 декабря, заявил, что в стране началась процедура ликвидации государственных СМИ.

В заявлении Сенкевича, опубликованном на сайте правительства Польши, говорится: «В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство».

«Это позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений работников из-за отсутствия финансирования. Владелец может прекратить процесс ликвидации в любое время», – добавил глава польского минкульта.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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