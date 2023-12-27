Американская авианосная группа вошла в Южно-Китайское море «для обеспечения свободы судоходства»

Штаб военно-морских сил США в среду, 27 декабря, сообщил, что авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вошла в Южно-Китайское море «для обеспечения международного права и свободы судоходства», – передают СМИ.

В сообщении, распространенном ВМС США, в частности, говорится: «Находясь в Южно-Китайском море, ударная авианосная группа будет проводить операции по обеспечению безопасности, которые включают в себя полеты самолетов и вертолетов, учения по отработке нанесения ударов на море, скоординированные тактические учения между надводными и воздушными подразделениями. В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Princeton, эсминцы USS Hopper, USS Kidd, USS Sterett и USS William P. Lawrence».

«Заходы боевых кораблей США в Южно-Китайское море направлены на обеспечение международного права и свободы судоходства в регионе», – добавили в Пентагоне.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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