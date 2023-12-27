Израиль официально угрожает убийством главе «Хезболлы»

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время поездки по северной границе с иностранными послами в среду, 27 декабря, заявил, что следующей целью Израиля может стать глава ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла, – сообщает The Times of Israel.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Коэн написал: «Мы будем действовать так, чтобы максимально использовать дипломатический вариант, но если он не сработает, готовы все варианты, чтобы обеспечить безопасность государства Израиль и вернуть жителей севера в свои дома. Рассматриваются все варианты. Так я сказал сегодня иностранным послам во время тура по северной границе».

«Хезболла» должна соблюдать соглашение ООН о прекращении огня от 2006 года, которое призывает группировку уйти из приграничной зоны», – добавил глава израильского МИДа.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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