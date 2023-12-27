Вашингтон выделил Киеву боеприпасов еще на 250 миллионов долларов до конца года

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 27 декабря заявил, что в последнем пакете военной помощи в текущем году Соединенные Штаты выделяют Украине еще $250 млн., – сообщают СМИ.

В заявлении Блинкена, распространенном Госдепом, говорится: «Администрация США объявляет о выделении Украине пакета военной помощи на $250 млн, он будет последним в 2023 году. Пакет включает в себя: дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS; переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger; компоненты системы ПВО; дополнительные боеприпасы HIMARS; артиллеристские снаряды калибра 155 и 105 мм; ракеты TOW; противотанковые комплексы Javelin и АТ-4; более 15 млн. патронов для стрелкового оружия; взрывные боеприпасы для расчистки помех; запчасти, медицинское, техническое и другое вспомогательное оборудование».

«Наша помощь имела решающее значение для поддержки наших украинских партнеров», – заявил также глава Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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