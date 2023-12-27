СМИ: Нетаньяху знал о подготовке ХАМАС к атаке 7 октября

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в среду, 27 декабря, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о подготовке палестинского движения ХАМАС к атаке 7 октября, – сообщают СМИ.

В материале, опубликованном на онлайн-платформе Substack, Херш со ссылкой на источники пишет: «На этой неделе информированный израильский чиновник мне сказал, что Нетаньху «видел и читал оценку подразделения «8200». Речь идет о сведениях израильского разведывательного подразделения «8200», которое задолго до событий 7 октября обнаружило, что ХАМАС ведет подготовку к вылазке на территорию Израиля…. По словам израильского источника премьер (Нетаньяху,– прим.ред.) теперь вовлечен в отчаянную кампанию по сохранению власти, обвиняя «Шин Бет» и «Моссад» – два главных разведывательных ведомства – в сокрытии от него информации».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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