Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно уходит в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отметив, что поддержал решение градоначальника.

«Скрывать нечего. Это так. <...> Он уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением ", – цитирует главу региона ТАСС.

По его словам, Локоть получил предложение о работе, которая предполагает выполнение общегосударственных задач. «Он принял решение использовать свой политический, жизненный опыт, чтобы приносить пользу уже в целом стране», – сказал губернатор.

Он добавил, что обязанности градоначальника будет выполнять вице-мэр Олег Клемешов. «Мы будем ему оказывать содействие, чтобы город устойчиво работал», – отметил Травников.

Как сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, в настоящее время Локоть находится в командировке в Москве.

Напомним, в феврале текущего года депутаты заксобрания Новосибирской области отменили прямые выборы мэра Новосибирска. Теперь мэра будут назначать по решению конкурсной комиссии сроком на пять лет.

Срок полномочий Локтя истекал в апреле 2024 года. Он возглавлял Новосибирск с 2014 года. В 2019 году Локоть был переизбран мэром города на второй срок. До работы на посту главы Новосибирска он был депутатом Госдумы от КПРФ.

Источник РБК в компартии сообщил, что Локоть уходит в отставку в связи с истечением полномочий. По его словам, идти на должность сити-менеджера после того, как были упразднены прямые выборы мэра, «он не захотел». Он отметил, что рассматривается вариант, при котором Локоть «может получить работу в сфере российско-белорусских отношений».

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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