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Четверг, 28 декабря 2023, 18:47 мск

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Берлин заморозил более четырех миллиардов евро российских активов

Представитель министерства финансов ФРГ на брифинге в четверг, 28 декабря, заявил, что в рамках санкционного режима Евросоюза Берлин заморозил российские активы на сумму примерно €4,1 млрд по состоянию на начало декабря, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель немецкого минфина сказал: «Под рестрикции подпадают все подлежащие санкциям ЕС активы России, а именно – все замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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