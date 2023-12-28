Правительство Пакистана в знак солидарности с Палестиной «строго» запретило праздновать Новый год

Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в своем обращении к нации в четверг, 28 декабря, заявил, что в знак солидарности с населением сектора Газа «строго запрещается» празднование в стране Нового года, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Какар сказал: «Выражая серьезную обеспокоенность ситуацией в Палестине и в знак солидарности с нашими палестинскими братьями и сестрами, правительство строго запрещает проведение любых мероприятий в честь Нового года. …Весь мусульманский мир и пакистанский народ переживают крайнюю боль из-за убийства невинных детей и геноцида безоружных палестинцев в Газе и на Западном берегу Иордана. С начала октября более 21 тыс. палестинцев, включая 9 тыс. детей, были убиты израильской армией, которая перешла все границы насилия и несправедливости».

Исламабад, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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