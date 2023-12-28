Таллин заявил он невозможности выдачи Киеву военнообязанных украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в четверг, 28 декабря, заявил, что согласно международному праву, его страна не может выдать Украине мужчин мобилизационного возраста, – сообщает эстонская государственная телерадиокомпания ERR.

В эфире телеканала Ляэнеметс сказал: «Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от нее отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине. Однако следует сказать, что сегодня у нас нет возможности выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине. По международному праву для этого требуется отдельное соглашение между странами и решение на правительственном уровне, как минимум».

Таллин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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