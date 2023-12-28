Украина может стать мировым антилидером по уровню рождаемости

Объединенный исследовательский центр (JRC) агентства Европейской комиссии заявил, что Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, – сообщает в четверг, 28 декабря, издание El Pais.

В заметке испанского издания, со ссылкой на отчет JRC, в частности, говорится: «На Украине в 2023 году уровень рождаемости по соотношению количества рожденных детей на одну женщину ожидается на уровне 0,7. Это в три раза меньше показателя воспроизводства населения (2 детей на одну женщину) и означает, что на шесть взрослых рождается только двое детей. …Украина может занять последнее место в мире по показателю рождаемости. …До конфликта с Россией на Украине приходилось по 1,2 ребенка на одну женщину».

Мадрид, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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