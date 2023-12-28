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Четверг, 28 декабря 2023, 20:54 мск

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СМИ: Ким Чен Ын поставил задачу военным ускориться в подготовке к войне

Ким Чен Ын Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

Председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын распорядился ускорить подготовку к войне, – сообщает в четверг, 28 декабря, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на сообщения северокорейских государственных СМИ пишет, что «КНДР будет расширять стратегическое сотрудничество с антиимпериалистическими независимыми странами, в частности, с Россией. Президент Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми к немедленному возмездию в случае каких-либо агрессивных действий со стороны США в случае беспрецедентных конфронтационных шагов с их стороны на границе с КНДР».

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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