Медведев заявил, что важнейшей целью СВО является «смещение правящего бандеровского режима»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 28 декабря, заявил, что «важнейшей и неизбежной целью» СВО является смещение правящего бандеровского режима и отказ украинского государства от идеологии неонацизма, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства: «коллективный Запад, истратив почти всё оружие, начал толкать киевский режим к переговорам в 2024 году. Это возможно?» Мдеведев сказал: «По поводу переговоров в 2024-м? Всё вполне очевидно. 1. Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма.

2. Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута.

3. Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока еще маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах».

«А так – да. «Переговоры», конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса. И кстати, хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек», – добавил зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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