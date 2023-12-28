Американский сенатор призвал «стереть с карты Мира» Иран

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм в четверг, 28 декабря, заявил, что Иран следует «стереть с карты Мира», потому что он финансирует хуситов, – сообщает Fox News.

В эфире телеканала Грэм сказал: «Без Ирана не будет хуситов. Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я призываю уже шесть месяцев – нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты. …Я рекомендовал главе Пентагона Ллойду Остину не демонстрировать слабость и четко донести до Ирана, что представляют собой «красные линии» для США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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