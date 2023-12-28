Поставка миллиона снарядов для Украины из ЕС может перенестись с марта на июнь

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс от Литвы в четверг, 28 декабря, заявил, что обещанный Евросоюзом Киеву миллион боеприпасов, вероятно, будет поставлен не в марте, а в июне следующего года, – сообщает канал Delfi.

В эфире канала Ауштрявичюс сказал: «Было обещано, что миллион снарядов будет поставлен до марта-апреля. На сегодняшний день, отправлено чуть больше чем 400 тысяч. Сколько-то еще по дороге в Украину. Остается чуть больше, чем половина. Я надеюсь, что к июню мы будем иметь миллион. Может быть, там будет опоздание на три-четыре месяца, но главное, чтобы и после июня это продолжалось. Западу следует наращивать производство боеприпасов».

«Этот миллион снарядов – не последнее, что надо Украине. Нам это надо понимать, поэтому оборонная промышленность, и на Западе, и в Европе должны развиваться, в том числе, – в Литве. Я думаю, что мы не сделали все, что могли сделать», – добавил литовский депутат Европарламента.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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