Амстердам призвал готовиться к войне с Москвой

Главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что для подготовки к возможной войне с Россией Королевству нужно каждый год набирать по несколько тысяч добровольцев, – сообщает в четверг, 28 декабря, издание De Telegraaf.

Как сообщает нидерландское издание, Вийнен сказал: «Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того чтобы справиться с таким конфликтом, чтобы позволить армии продолжать функционировать, необходимо набирать больше резервистов и добровольцев».

Амстердам, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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