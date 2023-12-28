российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 декабря 2023, 22:34 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Амстердам призвал готовиться к войне с Москвой

Фото: FreePik

Главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что для подготовки к возможной войне с Россией Королевству нужно каждый год набирать по несколько тысяч добровольцев, – сообщает в четверг, 28 декабря, издание De Telegraaf.

Как сообщает нидерландское издание, Вийнен сказал: «Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того чтобы справиться с таким конфликтом, чтобы позволить армии продолжать функционировать, необходимо набирать больше резервистов и добровольцев».

Амстердам, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика, Россия,