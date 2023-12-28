СМИ: Байден в третий раз отказался от итоговой пресс-конференции

Президент США Джо Байден третий раз подряд отказался от традиционной пресс-конференции по итогам года, – сообщает в четверг, 28 декабря, телеканал Fox News.

В эфире телеканала комментатор Джо Конча сказал: «Президент Байден прячется от прессы, он вновь намерен пропустить в декабре традиционную пресс-конференцию по итогам года, причем это произойдет уже в третий раз».

«В нынешнем году Байден на протяжении последнего года провел всего три встречи с журналистами в сольном формате на протяжении своего президентского срока в отличие от 35 пресс-конференций, в которых принял участие Дональд Трамп. Вместо того, чтобы предъявлять претензии представителям СМИ, которых Байден обвиняет в недостаточном освещении его достижений в экономической сфере, ему было бы логичнее чаще встречаться с ними и напрямую отвечать на все вопросы», – заявил комментатор Fox News и добавил: «Отсидеться «в подвале» все равно не получится. Если Байден намерен вновь принять участие в выборах, ему лучше отказаться от такой стратегии. Большинство американцев и так уже не верят, что этот человек по своему умственному и физическому состоянию способен справиться на посту президента США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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