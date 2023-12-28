ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН по Западному берегу реки Иордан

Пресс-секретарь постоянного представительства Объединенных Арабских Эмиратов при ООН Шахад Матар в четверг, 28 декабря, заявила, что ОАЭ запросили на пятницу, 29 декабря, проведение экстренного заседания Совета Безопасности по ситуации на Западном берегу реки Иордан, – сообщают СМИ.

В аккаунте постпредства ОАЭ в соцсети X (экс-Twitter) Шахад Матар написала: «ОАЭ запросили проведение завтра экстренного заседания СБ ООН в связи со стремительно усугубляющейся ситуацией на Западном берегу и ее влиянием на возможность урегулирования двух государств палестино-израильского конфликта. Насилие со стороны экстремистски настроенных поселенцев и сообщения об израильских рейдах подвергают риску политические перспективы Палестины и Израиля».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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