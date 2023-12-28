Пентагон обсудил с Израилем подготовку «к этапу стабилизации» в секторе Газа

Министерство обороны США в четверг, 28 декабря, сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом обсудили военную кампанию Израиля в Газе, а также подготовку к этапу стабилизации, который последует «за крупными боевыми операциями», – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Пентагоном, в частности, говорится: «Ллойд Остин подтвердил решимость США обеспечить помощь Израилю, чтобы ХАМАС далее не мог угрожать безопасности страны, и подчеркнул важность защиты гражданского населения Газы, а также – ускорение гуманитарной помощи. Стороны обсудили подготовку к этапу стабилизации, который последует за крупными боевыми операциями. …Остин и Галлант обсудили угрозу региональной безопасности, в том числе, дестабилизирующую деятельность «Хезболлы» на юге Ливана, а также угрозу хуситов международной торговле в Красном море».

Со своей стороны израильские СМИ отмечают, что «судя по всему, администрация Байдена впервые использует термин «фаза стабилизации», постепенно усиливая свою риторику, направленную на то, чтобы уговорить Израиль свернуть нынешнюю фазу высокой интенсивности боевых действий. При этом, Израиль не заявлял, что он планирует сделать это в ближайшее время, а Галлант недавно заявил, что интенсивные боевые действия будут продолжаться еще несколько месяцев».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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