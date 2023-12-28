В Конгрессе США назвали израильского премьера Нетаньяху «маньяком-геноцидом»

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлайб в четверг, 28 декабря, назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «маньяком-геноцидом» и пообещала «никогда не забыть» поддержку Америкой «войны против детей» Тель-Авива, – сообщает The Times of Israel.

В своем аккаунте в соцсетях Рашида Тлайб написала: «Каждый член Конгресса, который садится за стол переговоров с этим убийцей, маньяком-геноцидом, поддерживает военного преступника. Мы никогда не забудем. Мне так надоело, что наша страна финансирует и поддерживает геноцид и войну против детей. Пожалуйста, не прекращайте говорить о Палестине!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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