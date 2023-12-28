Четыре мировые державы осудили Иран за увеличение темпов производства урана

Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон в четверг, 28 декабря, выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они осуждают Тегеран за наращивание темпов производства высокообогащенного урана, а также считают, что Иран «никогда не должен получить ядерное оружие», – сообщают СМИ.

В совместном заявлении четырех стран, опубликованном на сайте МИД Франции, говорится: «В докладе МАГАТЭ утверждается, что Иран увеличил темпы производства урана, обогащенного до 60%, в Натанзе и Фордо. … Мы осуждаем такие действия, поскольку они способствуют неослабевающему росту иранской ядерной программы. Мы призываем Иран немедленно прекратить эти действия и урезать ядерную программу».

«Деятельность Ирана в ядерной сфере демонстрирует отсутствие у него желания способствовать деэскалации ситуации и представляет собой безрассудное поведение в условиях напряженной обстановки в регионе. …Мы уверены, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие», – подчеркивают четыре мировые державы.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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