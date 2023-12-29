В МИД РФ: Исключение Казахстаном движения «Талибан» из списка террористических организаций будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с решением Казахстана об исключении Движения талибов из национального перечня террористических организаций в пятницу, 29 декабря, заявила, что такое решение будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы.

В заявлении Захаровой, распространенном российским МИДом, в частности говорится: «Отметили официальное объявление казахстанской стороны об исключении Движения талибов (ДТ) из национального перечня запрещенных в Республике Казахстан террористических организаций. …Данный шаг будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы, откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения. Полагаем также, что это решение окажет положительное воздействие на продвижение межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в стране».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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