СМИ: Израиль планирует переместить в Египет до 100 тысяч палестинцев из сектора Газа

Власти Израиля планируют «на первом этапе» переселить в Египет из сектора Газа не менее 100 тысяч палестинцев без переспектив их возвращения на Родину, – сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на собственный источник пишет, что источник: «Правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности на период активной фазы военной операции и постконфликтного восстановления анклава. На первом этапе речь может идти о перемещении на территорию соседнего государства не менее 100 тыс. человек. В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы. … В их возвращении Израиль очевидно не заинтересован».

«Оплату создания и обустройства лагерей для палестинцев, а также выделение финансовой помощи Египту в обмен на его согласие переселить их из Газы могут взять на себя США», – сказал собеседник ТАСС.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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