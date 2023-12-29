Во всей Франции в канун Нового года усиливают меры безопасности

Начальник Главного управления внутренней безопасности (внутренняя разведка) Франции Селин Бертон на брифинге в пятницу, 29 декабря, заявила, что в канун Нового года по всей стране усиливаются меры безопасности, в связи с чем планируется задействовать 90 000 сотрудников правоохранительных органов, – сообщает телеканал BFMTV.

В ходе общения с журналистами Бертон сказала: «В связи с очень высокой террористической угрозы, в том числе, из-за этого, что происходит в Израиле и Палестине, мы задействуем большое количество мобильных отрядов по всей территории республики. В канун Нового года по всей Франции будут усилены меры безопасности: планируется задействовать 90 000 сотрудников правоохранительных органов. Силы правопорядка постараются не мешать гражданам отмечать Новый год».

Со своей стороны министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сказал, что «в Париже, где более 1,5 млн. человек примут участие в торжествах на Елисейских полях. В гоороде будут задействованы десятки тысяч пожарных и 5000 солдат, а также полиция впервые будет использовать дроны для обеспечения безопасности».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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