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NewDayNews.ru

Пятница, 29 декабря 2023, 20:00 мск

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Лондон объявил о поставках Киеву сотен ракет для систем ПВО

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в пятницу, 29 декабря, заявил, что Соединенное Королевство поставит киевскому режиму «сотни ракет противовоздушной обороны», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Шеппс написал: «Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону, поэтому сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты».

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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