Дания направит свой фрегат для патрулирования Красного моря

И.о. министра обороны Дании Троэлс Лунда Поульсен в пятницу, 29 декабря, заявил, что в январе 2024 года его страна отправит фрегат в Красное море для участия в операции «Страж процветания» под руководством США, – сообщают СМИ.

В заявлении Поульсена, распространенном минобороны Дании, в частности, говорится: «Мы обеспокоены серьезной ситуацией, складывающейся в Красном море, где продолжаются неспровоцированные нападения на гражданские суда. Правительство Дании в январе представит датскому парламенту резолюцию о вкладе в возглавляемую США операцию «Страж процветания», предоставив фрегат, который может прибыть туда в конце января».

Следует напомнить, что несколько стран во главе с США согласились патрулировать южную часть Красного моря и Аденского залива, чтобы защитить коммерческое судоходство от нападений йеменских повстанцев-хуситов.

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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