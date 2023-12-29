Лукашенко предложил «перекинуть Путину яйца»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения фирменного магазина Витебской бройлерной птицефабрики «Ганна» в пятницу, 29 декабря, предложил генеральному директору предприятия Анне Норкус «перекинуть Путину яйца», – сообщают белорусские СМИ.

В репортаже о визите Лукашенко в магазин Витебской бройлерной птицефабрики на сайте главы Белоруссии говорится, что во время общения с главой страны генеральный директор предприятия Анна Норкус сказала: «С 2021 года мы инвестировали 350 млн. рублей в основной капитал. Четыре крупных объекта открыли и два сегодня на стадии реализации».

«А яйца есть?» – уточнил президент.

«Тоже есть», – ответила Анна Норкус.

«Так надо Путину перекинуть», – предложил Александр Лукашенко.

«Мы им предлагаем, но им все мало. 70% у нас – это внутренний рынок и 30% – экспорт. Из этих 30% Российская Федерация – 16%, 10% – Китай, 4% – постсоветские страны. Но свой рынок – прежде всего», – привела цифры генеральный директор.

«Но это и хорошо! Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было», – сказал Лукашенко.

Напомним, что во время заседания Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге Лукашенко сообщил, что Белоруссия за счет собственного производства покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, а также в курином яйце.

«Поставьте нам, не жадничайте», – сказал тогда Путин.

Витебск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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