Великобритания отказалась признавать «голодомор» геноцидом украинцев

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад в пятницу, 29 декабря, заявил, что власти Соединенного Королевства не намерены признавать «голодомор» геноцидом украинского народа, – сообщают СМИ.

В письменном ответе Ахмада на вопрос о планах британского правительства о признании «голодомора» на сайте британского парламента, в частности, говорится: «Голодомор» был ужасной катастрофой, вызванной человеческим фактором. Давняя позиция Великобритании заключается в том, что любое решение по поводу того, имел ли место геноцид, должен выносить компетентный суд после изучения всех доказательств, а не правительства или внесудебные стороны».

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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