ЮАР подала в Международный суд иск в отношении Израиля о геноциде палестинцев

Международный суд в Гааге в пятницу, 29 декабря, заявил, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) подала ходатайство о возбуждении дела против Израиля за нарушение Конвенции ООН о геноциде палестницев сектора Газа, – сообщают СМИ.

В заявлении ЮАР в Международный суд в Гааге говорится, что «Израиль обвиняется в том, что операции ЦАХАЛ против ХАМАС носят геноцидный характер, поскольку они совершаются с необходимым конкретным намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы. ...Поведение Израиля по отношению к палестинцам в секторе Газа является нарушением его обязательств по Конвенции о геноциде».

Гаага, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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