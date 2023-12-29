Байден призвал американцев «гордиться» помощью Украине и предупредил об опасности для НАТО

Президент США Джо Байден, который сейчас находится на одном из Карибских островов на новогодних каникулах, в пятницу, 29 декабря, в своем специально заявлении призвал сограждан гордиться помощью Киеву и заявил об угрозах для НАТО со стороны России, – сообщают СМИ.

В заявлении американского лидера, распространенном Белым домом, в частности, говорится: «Сегодняшний воздушный удар России был самым крупным с начала конфликта Украины с Москвой. Это суровое напоминание миру о том, что после почти двух лет цель Путина остается неизменной. Для этого использовались дроны и гиперзвуковые ракеты, многие из которых успешно перехватили переданные США системы ПВО, поэтому американцы могут гордиться своей поддержкой Украины».

«Пока Конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно. Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения. Соединенные Штаты рискуют быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, если Кремль добьется успеха в своей войне против Украины», – добавил Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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