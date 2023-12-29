Небензя: США противопоставили себя всему миру по ситуации в Газе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в пятницу, 29 декабря, заявил, что Соединенные Штаты Америки, помимо Израиля, стали единственной страной, которая противопоставила себя всему мировому сообществу по вопросу о необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Многочисленные попытки Москвы совместно с единомышленниками добиться принятия Советом Безопасности ООН резолюции с требованием незамедлительного повсеместного прекращения огня хотя бы в гуманитарных целях встречают жесткое противодействие со стороны Вашингтона. Хотя альтернативы данному шагу нет. Подобная линия Вашингтона вытекает из его однобокой и эгоистичной позиции, нацеленной на узурпацию процесса ближневосточного урегулирования и покрывательство любых действий своего регионального союзника – Израиля».

«С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Совбез ООН смог принять только две выхолощенные США «беззубые» резолюции, где отсутствует прямое требование к сторонам прекратить огонь, к чему не раз призывали все руководители международных гуманитарных структур и лично генсек ООН Антониу Гутерриш. Подобная неприемлемая ситуация вскрывает очевидные двойные стандарты наших американских коллег применительно к кризисам в Газе и других регионах мира», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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