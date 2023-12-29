Тель-Авив назвал «кровавым наветом» иск ЮАР против Израиля о геноциде палестинцев

МИД Израиля в ответ на иск, поданный Южно-Африканской Республикой в Международный уголовный суд в Гааге о геноциде палестинского народа в Газе, в пятницу, 29 декабря, назвало это «кровавым наветом», – сообщает The Times of Israel.

В заявлении внешнеполитического ведомства Израиля, в частности, говорится: «Иск Южной Африки не имеет фактической и юридической основы и является подлой и дешевой эксплуатацией суда. Это – кровавый навет! Южная Африка сотрудничает с террористической группировкой, которая призывает к разрушению Государства Израиль».

«Военные операции Израиля в секторе Газа направлены против ХАМАС и других террористических группировок. Жители сектора Газа не являются врагами. Мы призываем Международный Суд и международное сообщество немедленно отвергнуть необоснованные претензии Южной Африки», – говорится также в заявлении израильского МИДа.

Ранее сегодня ЮАР подала заявление в Международный суд в Гааге с обвинением Израиля в том, что «операции ЦАХАЛ против ХАМАС носят геноцидный характер, поскольку они совершаются с необходимым конкретным намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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