В России утверждено новое положение о паспорте

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении нового положения о паспорте гражданина России, в котором предусматривается биометрия во внутренних документах.

В документе, опубликованном на сайте правовых документов в пятницу, 29 декабря, говорится: «В соответствии со ст.9 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет …утвердить положение о паспорте гражданина Российской Федерации; образец бланка паспорта гражданина Российской Федерации; описание бланка паспорта гражданина Российской Федерации».

В постановлении также говорится, что паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования – они будут действовать до их плановой замены.

Следует отметить, что согласно документу, в новых внутренних российских паспортах может появиться биометрия.

«В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителей информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)», – говорится в постановлении правительства России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube