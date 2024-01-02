Ракеты поражают украинские ПВО, ПРО и РЛС в Киеве, Киевской и Житомирской областях

По позициям размещения противовоздушной, противоракетной обороны и (ПВО/ПРО) и радиолокационным станциям (РЛС) Киева, Киевской и Житомирской области во вторник, 2 января, нанесены ракетные удары, – сообщают украинские соцсети и СМИ.

В сообщении украинского Telegram-канала «Легитимный» говорится: «Ракеты бьют по Киеву, Киевской и Житомирской области, по позициям размещения ПВО/ПРО/РЛС. Бьют по аэродрому (взлеткам/складам и ПВО). Часть летит на западную Украину в глубокий тыл».

В свою очередь, агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале заявил о повторных взрывах в столице Украины.

«Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе... Раздаются взрывы на Оболони», – написал глава администрации Киева в своем Telegram-канале.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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