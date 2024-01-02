Израиль нанес авиаудар по Дамаску

Авиаудар по пригороду Дамаска нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), – передает во вторник, 2 января, телеканал Al Jazeera.

В сообщении Telegram-канала Al Jazeera говорится: «Израильская воздушная агрессия со стороны Голан была направлена против ряда пунктов в сельской местности Дамаска и привела к материальному ущербу. Удар был нанесен примерно в 04:35 по местному времени».

В свою очередь, сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военных сообщило, что «израильский воздушный удар сегодня рано утром (вторник), нанесенный со стороны Голанских высот по позициям на окраине Дамаска, причинил определенный материальный ущерб».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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