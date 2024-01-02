Все иностранные рабочие в России с 7 января будут обязаны заполнять новую форму уведомления на русском языке

Все иностранцы и лица без гражданства с 7 января 2024 года при получении патента или при трудоустройстве в России будут должны заполнять на русском языке форму уведомления, которую своим приказом утвердило МВД России.

В приказе ведомства, в частности, говорится: «Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент. … Документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке. Также необходимо будет приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ».

«В уведомлении необходимо будет сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. После этого документ передается в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал Госуслуги. Приказ вступит в силу 7 января», – сообщили в МВД РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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