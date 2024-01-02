Турция отказалась пропускать в Черное море британские минные тральщики

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник, 2 января, Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Великобританией Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении Центра по противодействию дезинформации администрации президента Турции в ответ на публикации в зарубежных СМИ, в частности, говорится: «Сообщения некоторых СМИ о том, что Турция якобы пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине, не соответствуют действительности. Турция строго соблюдает ст. 19 Конвенции Монтрё, которая регулирует правила судоходства в проливах и с начала СВО не пропустила ни один военный корабль».

«С 1936 года Турция беспристрастно и неукоснительно выполняет Конвенцию Монтрё и сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море», – говорится также в уведомлении союзников Турции по НАТО.

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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