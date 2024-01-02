Во время ракетной атаки на Украине Польша поднимала в небо две пары истребителей F-16

Командование Вооруженных сил Республики Польша во вторник, 2 января, заявило, что во время российской ракетной атаки на Украине для безопасности своей страны в небо были поняты две пары истребителей F-16, – сообщают польские СМИ.

В заявлении командования польской армии, в частности, говорится: «С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников. Шумовой эффект, который слышали граждане Польши – это поднятие авиации. Предупреждаем, что деятельность польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве может быть связана с повышенным уровнем шума, особенно в восточной части страны. В воздух взлетали пары истребителей дислоцированных на базах в Ласках, а около 6.15 утра – пара с базы в Кшесинах».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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