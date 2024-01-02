Движение ХАМАС объявило условия, на которых готово освободить израильских заложников

Один из лидеров политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания во вторник, 2 января, заявил, что, поскольку палестинское движение сопротивления является хозяином положения в секторе Газа, израильские пленные получат свободу только на их условиях, – передает телеканал Al Jazeera.

Как сообщает катарского телеканала, Хания сказал: «Освобождение пленных врага произойдет только на условиях сопротивления, потому что оно является хозяином места и времени в секторе Газа и во всей Палестине. С нашими лидерами сопротивления все в порядке, и они с полной отдачей выполняют свои обязанности на местах».

Доха, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube