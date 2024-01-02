Иран направил в Красное море боевой корабль

Иранский эсминец Alborz направился в Красное море для координации военно-морских операций в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, – сообщает во вторник, 2 января, агентство Tasnim.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «Эсминец «Alborz», действовавший в качестве боевого корабля 94-й флотилии ВМС Ирана, в понедельник пересек Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в Красное море. ВМС Ирана создали три океанских командования, контролирующих военно-морские миссии в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах».

В свою очередь, американское издание Politico отмечает, что «этот шаг фактически делает Иран участником кризиса, который продолжает развиваться в Красном море».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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