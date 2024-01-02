СМИ: У Украины почти не осталось немецких танков

Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Себастьян Шефер заявил, что из всех танков Leopard, что Германия передала Украине, для использования на поле боя пригодных осталось лишь несколько штук, – сообщает Der Spiegel.

В публикации издания говорится, что Шефер сказал следующее: «К сожалению, Украина в настоящее время может использовать только очень небольшое количество переданных ей танков».

«По словам представителей ремонтной мастерской в ​​Литве, сейчас ремонт танков длится очень долго, потому что им не хватает нужных запчастей. Шефер вместе с министром обороны Борисом Писториусом посетил этот завод перед Рождеством. В своих письмах оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann депутат отмечает, что существует серьезная потребность принять меры для быстрого улучшения ситуации с запчастями», – пишет Der Spiegel и добавляет: «Себастьян Шефер отметил, что украинцы попытались сами отремонтировать танки, но это привело к их еще большему повреждению».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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