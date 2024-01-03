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Среда, 3 января 2024, 12:40 мск

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Польша призвала поставить Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западных союзников передать Украине дальнобойные ракеты. По его словам, ракеты дальнего радиуса действия смогут поражать цели на территории России. Об этом он написал в соцсети X, комментируя массированные удары ВС России по военным объектам на территории Украины.

Сикорский заявил, что Запад должен ответить России ужесточением санкций, чтобы «[президент России Владимир] Путин не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов». Также западные союзники Киева, по его мнению, должны предоставить Украине ракеты большой дальности для «уничтожения стартовых площадок и командных центров» ВС РФ.

Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, которые по заказу ВСУ производят ракеты и БПЛА, а также ремонтируют вооружения и военную технику в Киеве и его пригородах. Кроме того, под удар попали места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Варшава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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