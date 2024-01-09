Глава ДНР призвал не питать иллюзий о прекращении Западом помощи Украине

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не стоит питать иллюзий по поводу того, что западные страны прекратят помощь Украине. По его мнению, Запад продолжит оказывать помощь Киеву, дожимать ситуацию до конца, затягивая конфликт ради своих интересов.

«Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся помощь перестала поступать», – сказал глава ДНР в интервью РИА «Новости». Пушилин считает, что коллективный Запад «будет эту ситуацию дожимать до конца – имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно».

Он подчеркнул, что США и их союзникам глубоко безразлична судьба украинцев, поскольку они руководствуются лишь интересами своих стран. Как отметил Пушилин, «бесчеловечная мобилизация» и огромные потери ВСУ будут продолжаться, пока Западу это выгодно и целесообразно.

В связи с этим глава ДНР призвал «не расслабляться» и «двигаться вперед», пока полностью не будут реализованы поставленные верховным главнокомандующим задачи.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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