Блинкен рекомендовал Нетаньяху избегать «дальнейшего нанесения ущерба» населению Газы

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер во вторник, 9 января, заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил израильскому премьеру Биньямину о необходимости избегать «нанесения дальнейшего вреда» гражданскому населению в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В сообщении Миллера, распространенном Госдепом, в частности, говорится: «На сегодняшних переговорах Госсекретарь подтвердил нашу поддержку права Израиля предотвратить повторение террористических атак 7 октября и подчеркнул важность предотвращения дальнейшего ущерба гражданскому населению, а также о важности обеспечения защиты гражданской инфраструктуры в секторе Газа».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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