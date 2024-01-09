Американцы провели секретные учения в космосе

Подполковник Скотт Накатани, который руководил секретными учениями по ведению боевых операций в космосе, сообщил, что маневры прошли с 11 по 15 декабря 2023 года, – передает во вторник, 9 января, издание Air & Space Forces Magazine.

Как пишет издание, Накатани сообщил: «Маневры длились 5 дней – с 11 по 15 декабря 2023 года. Следующие такие учения могут состояться в 2025 году. Предыдущие были проведены в сентябре 2023 года, тогда отрабатывали вопросы ведения радиоэлектронной борьбы и защиты американских военных спутников от их глушения противником».

«Подробности учений засекречены. Известно только, что их целью является разработать тактику и процедуры для защиты американских спутников, принимая во внимание ограниченный запас их топлива. Также речь идет об отработке действий по защите американских космических объектов и нанесению удара по космическим целям противника», – пишет Air & Space Forces Magazine.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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