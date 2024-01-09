Лондон заявил об оказании помощи Киеву «годами»

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в парламентском комитете по внешней политике во вторник, 9 января, заявил, что Соединенное королевство с союзниками готовы оказывать помощь Украине годами, чтобы «показать Путину, что его политика не сработает», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кэмерон сказал: «Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном вызове для нашего поколения.

«Я не хочу вдаваться в детали по поводу количества снарядов и прочего, но совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского, так что для нас не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство. О размерах своего пакета помощи Украине на 2024 год Великобритания объявит в скором времени», – добавил глава британской дипломатии.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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