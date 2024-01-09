Россия и Иран обсудили ситуацию в секторе Газа и Красном море

Глава российского МИДа Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в ходе телефонного разговора во вторник, 9 января, обсудили ситуацию в секторе Газа и Красном море.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, говорится: «Произведен доверительный обмен мнениями по ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море. Подчеркнута актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых на уровне руководства двух стран».

«Сергей Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Солеймани. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму», – сообщили также в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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